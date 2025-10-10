Borsada ‘sekiz’ tuzağı: Atlantis hissesini şişirip 16 milyon TL vurgun yaptılar!

Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptığı belirlenen 8 şüpheli, İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan tespitlerde, "Sekiz Atlantis" adlı Telegram ve Twitter hesapları üzerinden yatırımcılara "hisse yükseliyor" mesajları atılarak, "8", "88", "8888" gibi sayılarla şifreli sinyaller gönderildi ve piyasada yapay talep oluşturuldu.

HİSSE YÜZDE 422 ARTTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporuna göre, 29 Nisan - 25 Ağustos 2022 tarihleri arasında Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hissesi %422 oranında değer kazandı. Aynı dönemde borsa endeksi yalnızca %29 artış gösterdi. Savcılık, "Sekiz grubu" olarak adlandırılan şüphelilerin bu dönemde yatırımcıları yönlendirip hissede suni artış sağladığını belirtti.

16 MİLYON TL KAZANÇ

İddianamede, manipülasyonla toplam 16 milyon 368 bin TL kazanç sağlandığı ifade edildi. Mehmet Emin Özbek'in 3 milyon TL, Ömer Şahin'in 3,7 milyon TL, Hilal Dilara Ak'ın 3,1 milyon TL, Serap Bölükbaşoğlu'nun 895 bin TL, Abdurrahman Üstüner'in 3,1 milyon TL ve Yasin Akyol'un 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

'8'Lİ EMİRLERLE ŞİFRELİ SİNYAL

Borsa kayıtlarına göre, şüphelilerin verdikleri alım-satım emirlerinde "8", "88", "888" gibi rakamlar kullanarak yatırımcılara "şifreli sinyal" gönderilip, aynı IP adreslerinden işlem yaptıkları tespit edildi. Savcılığa göre, bu yöntemle yatırımcılar kandırıldı ve hisse fiyatı yapay şekilde şişirildi.

MANİPÜLASYONU İNKAR ETTİLER

Tutuklu sanıklardan Ahmet Bölükbaşoğlu, ifadesinde Telegram grubunu kurduğunu ancak "yatırım tavsiyesi vermediğini" söyledi. Bölükbaşoğlu, "Eşim Serap'ın hesabından kendi adıma işlem yaptım, manipülasyon yapmadım" dedi. Amcası Yunus Bölükbaşoğlu ise "Sekiz Car Otomotiv'de gönüllü çalışıyordum. Holding yönetiminde kısa süre görev aldım, manipülasyonla ilgim yok" savunmasında bulundu.

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede sekiz şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.