“Boru gibi sesin var” hakaret sayılmadı

Kariyer gelişimi ve planlaması için içerikler üreten ve ocak ayında aylık gelirinin 120 bin lira olduğu açıklamasıyla gündem olan sosyal medya fenomeni Destina Saccılarlı paylaşımlarının altına hakaret içerikli yorum yapan kullanıcılara savaş açtı. Avukatı aracılığı ile birçok suç duyurusunda bulundu.

"ŞAHSINA VE DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE HAKARET"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde, Destina Saccılarlı'nın belirli bir takipçi kitlesine ulaştığı, geçen aralık ayında 'iş yerlerinde mobbing' konusunu ele aldığı kısa videosuna gelen bazı yorumlarla Saccılarlı'nın şahsına ve dış görünüşüne hakaret edildiği belirtildi.