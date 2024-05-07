“Boru gibi sesin var” hakaret sayılmadı

Kariyer gelişimi ve planlaması için içerikler üreten ve ocak ayında aylık gelirinin 120 bin lira olduğu açıklamasıyla gündem olan sosyal medya fenomeni Destina Saccılarlı paylaşımlarının altına hakaret içerikli yorum yapan kullanıcılara savaş açtı. Avukatı aracılığı ile birçok suç duyurusunda bulundu.
"ŞAHSINA VE DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE HAKARET"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde, Destina Saccılarlı'nın belirli bir takipçi kitlesine ulaştığı, geçen aralık ayında 'iş yerlerinde mobbing' konusunu ele aldığı kısa videosuna gelen bazı yorumlarla Saccılarlı'nın şahsına ve dış görünüşüne hakaret edildiği belirtildi.
"SAYGINLIĞINI ZEDELEDİ, ONURUNU KIRDI"
Destina Saccılarlı'nın dış görünüşünün yanı sıra sesine ilişkin de çeşitli aşağılayıcı yorumların olduğu aktarılan dilekçede, "Anlatmış olduğu konuya ilişkin hakaretler edildiği gibi onuruna karşı da hakaret edilmiş bulunmaktadır" denildi. Eren T, Cem S. isimli kullanıcıların yanı sıra bazı kullanıcıların, "Yürüyen toksik olunca zor mu geldi egoist, mal iyi ki almamışlar seni boru gibi sesin var bir de izin mi istiyorsun, bu abla erkekten olma mı sesi öyle, şu makyaj yapıp hikaye anlatan avaralleri izlemeyin" şeklinde birçok yorum yaptığı kaydedilen dilekçede, yorumların görselleri de delil olarak sunuldu. Söz konusu yorumların Saccılarlı'nın şeref ve saygınlığını zedelediği, onurunu kırdığı kaydedilerek şüpheliler hakkında dava açılması istendi.
"ŞAHSINA DEĞİL, BAŞKASINA DA OLABİLİR"
Savcılık ise tartışılacak bir karara imza attı. Savcılık, şüphelilerin Destina Saccılarlı'yı hedef alarak şahsına yönelik bir yorumda bulunduğuna dair sabit bir delilin bulunmadığını belirterek, yorum yapılan paylaşımın halka açık bir platform olan Instagram isimli sosyal medya sitesinde yayınlandığını ve videonun altına onlarca yorum yapıldığını kaydetti. Yorum içeriklerinde müştekinin isminin dahi belirtilmediğini, sözlerin gönderi altına yorum yazan başkaca kişilere de yapılmış olabileceğini ifade eden savcılık şikayet üzerine "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.