Haberler Yaşam Haberleri Boşanan çiftin kavgası kanlı bitti! Eski eşini parkta bıçakladı: Şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 5.04.2026 17:51 Son Güncelleme: 5.04.2026 17:56

Boşanan çiftin kavgası kanlı bitti! Eski eşini parkta bıçakladı: Şüpheli gözaltına alındı

Trabzon’da bir süre önce boşanan çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. A.G. (48), eski eşi H.G. (42) ile konuşmak için parkta bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eski eşini bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Boşanan çiftin kavgası kanlı bitti! Eski eşini parkta bıçakladı: Şüpheli gözaltına alındı
Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce boşanan A.G. (48) ile eski eşi H.G. (42), konuşmak üzere parkta buluştu. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.G., yanında bulunan bıçakla H.G.'yi kalçasından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli A.G., suç aletiyle birlikte Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanan çiftin kavgası kanlı bitti! Eski eşini parkta bıçakladı: Şüpheli gözaltına alındı
