Boşandığı eşi ile yanındaki kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Erzincan'da B.K. (66), boşandığı S.K. (42) isimli kadın ile yanındaki U.B.'yi (32) pompalı tüfekle öldürdü. Olay, dün saat 00.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 468'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan gelen silah sesleri sonrası vatandaşlar ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, binanın 3'üncü katındaki dairede S.K. isimli kadın ile yanındaki U.B.'nin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis merkezine giderek teslim olan ve cinayeti itiraf eden şüpheli tutuklandı.