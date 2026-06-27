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Giriş Tarihi: 27.06.2026

Boşandığı eşi ile yanındaki kişiyi pompalı tüfekle vurdu

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Boşandığı eşi ile yanındaki kişiyi pompalı tüfekle vurdu
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Erzincan'da B.K. (66), boşandığı S.K. (42) isimli kadın ile yanındaki U.B.'yi (32) pompalı tüfekle öldürdü. Olay, dün saat 00.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 468'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan gelen silah sesleri sonrası vatandaşlar ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, binanın 3'üncü katındaki dairede S.K. isimli kadın ile yanındaki U.B.'nin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis merkezine giderek teslim olan ve cinayeti itiraf eden şüpheli tutuklandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Boşandığı eşi ile yanındaki kişiyi pompalı tüfekle vurdu
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