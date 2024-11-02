Boşandığı eşini bıçaklayarak katletti

Konya'da 27 yaşındaki Murat Uluşan, boşandığı eşi 24 yaşındaki Bahriye Kalaycı'yı bıçaklayarak öldürdü. Kendisine de zarar verdiği öğrenilen zanlı hastanede tedavi altına alındı. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı İsmil Mahallesi Emirler mevkiinde yaşandı. Murat Uluşan, boşandığı 3 yaşındaki çocuğunun annesi Bahriye Kalaycı ile görüşmek istedi. Gittikleri arazide konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Uluşan, yanında getirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Uluşan iddiaya göre daha sonra kendisini de ensesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Öldürdüğü eşinin başında otururken bulunan katil zanlısı ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.