Boşandığı eşini ‘torbacı’ diye ihbar etti

İstanbul
'da Nursan Turğut (45) ve Ufuk Yünlü (42) çifti 2022 yılında boşanma aşamasına gelmiş ve bir süredir aralarında bu sebeple tartışmalar yaşanıyordu. 2022'de polise giden Yünlü, eşi Nursan hakkında 'Uyuşturucu satmak, temin etmek', 'Şantajla uyuşturucu almaya zorlamak' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Nursan Turğut ve ismi belirtilen 3 kişi hakkında polis teknik ve fiziki çalışmada delil bulamadı. Bu kez Nursan Turğut iftira atıldığını belirterek şikayetçi oldu. Eski eşi tarafından iftira suçu sebebiyle Ufuk Yünlü hakkında hazırlanan iddianamede Savcılık, Yünlü'nün "İftira" suçundan 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.