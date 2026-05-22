Boşanma aşamasında olduğu Zeliha’yı sokak ortasında bıçaklayan kocaya 2 yıl hapis!

Giriş Tarihi: 22.05.2026 11:52

Konya’da boşanma aşamasındaki eşi Zeliha İgnel’i (43) ‘çocuk sende kalsın bende kalsın’ tartışmasında sokak ortasında bıçaklayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mesut İgnel (46) 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Zeliha İgnel mahkemede eşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz yıl 24 Temmuz'da merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesinde yaşandı. 3 çocuk annesi Zeliha İgnel, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Mesut İgnel ile olaydan 1 ay önce boşanmak için anlaşmaya vardı. Çift, gerekli işlemleri yaparken, Mesut İgnel, itiraz süresi içerisinde dilekçe vererek boşanmak istemediğini söyledi. İgnel, olay günü 7 yaşındaki çocuğunu Zeliha İgnel'e bırakmak istedi. Bu esnada 'çocuk sende kalsın bende kalsın' tartışması çıktı ve Mesut İgnel eşini bıçakladı. Gözaltına alınan Mesut İgnel çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÇOCUK SENDE KALSIN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mesut İgnel hakkında 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', Zeliha İgnel hakkında da 'eşe karşı basit yaralama' suçundan Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Mesut İgnel savunsamında, "22 yıllık bir evliliğimiz vardı. Olay günü annemi hastaneye götüreceğim için çocuğumu eşime bırakmak istedim. O da işi olduğunu ve çocuğa bakamayacağını söyledi. Aramızdaki sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Nasıl olduğunu anlamadan onu yaraladım. Zeliha'yı öldürmek gibi bir kastım hiçbir zaman olmadı" dedi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mesut İgnel'den şikayetçi olmadığını belirten Zeliha İgnel ise, "Mesut olay günü sabah çocuğumuzu bana getirdi. Ben de ona işim var, bakacak durumda olmadığımı belirttim. Aramızda, 'Sen de kalsın, yok sen de kalsın' tartışması çıktı. Tartışma sonradan kavgaya dönüştü. Yere düşünce, kendimi savunmak için ayağımı salladım ve Mesut da beni bıçakladı. Olayın bir anlık sinirle yaşandığını düşünüyorum. Şikayetçi değilim" diye konuştu. Mesut İgnel, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi. Zeliha İgnel ise beraat etti.

