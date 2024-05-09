Mersin’de vahşet: Ukraynalı eşini öldürüp intihar etti!

Mersin Yenişehir İlçesi Limonluk Mahallesi 24117 sokaktaki 13 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana gelen olayda, 45 yaşındaki İbrahim Zorlu, boşanma aşamasındaki Ukrayna uyruklu eşi 33 yaşındaki Nadya Zorlu ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından İbrahim Zorlu, eşini tabanca ile bir çok defa ateş ederek öldürdürdükten sonra intihar etti. Apartmanda çıkan silah sesleri üzerine çevrede ve apartmanda bulunan vatandaşlar durumu polise ihbarda bulundu.