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Giriş Tarihi: 9.5.2024 21:41 Son Güncelleme: 9.5.2024 23:12

Mersin'de vahşet: Ukraynalı eşini öldürüp intihar etti!

Mersin'de eşi ile boşanma aşamasında olan bir kişi, 1 çocuk annesi Ukraynalı eşini tabanca ile öldürüp intihar etti.

Bekir COŞKUN
Mersin’de vahşet: Ukraynalı eşini öldürüp intihar etti!

Mersin Yenişehir İlçesi Limonluk Mahallesi 24117 sokaktaki 13 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana gelen olayda, 45 yaşındaki İbrahim Zorlu, boşanma aşamasındaki Ukrayna uyruklu eşi 33 yaşındaki Nadya Zorlu ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından İbrahim Zorlu, eşini tabanca ile bir çok defa ateş ederek öldürdürdükten sonra intihar etti. Apartmanda çıkan silah sesleri üzerine çevrede ve apartmanda bulunan vatandaşlar durumu polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

Yaşamını yitiren çiftin 7 yaşında bir çocukları olduğu fakat olayın gerçekleştiği anda evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Mersin'de vahşet: Ukraynalı eşini öldürüp intihar etti!
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