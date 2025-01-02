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Giriş Tarihi: 2.1.2025 15:54 Son Güncelleme: 2.1.2025 16:06

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Birol Ordulu, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu’nun yaşadığı eve gelerek 5 yerinden bıçakladı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Olay, 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alıp, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun evine gitti. Burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı
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