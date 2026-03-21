Boşanma aşamasındaki eşini mezarlıkta katletti

Aksaray'da Habip Emre Yıldırım (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Gamze Yıldırım'ı (35) mezarlıkta av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ortaköy ilçesine bağlı Oğuzlar köyünde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Gamze Yıldırım ve ablası Beyaz Çakmak (48) bayram nedeniyle mezarlık ziyaretine gitti. Bu sırada mezarlığa gelen Habip Emre Yıldırım, tüfekle eşine ve ablasına ateş edip kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süredir ailesinin yanında eşinden ayrı yaşayan talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Beyaz Çakmak ise hastaneye kaldırıldı. Cani koca jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.