Mezar başında kan donduran vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini katletti!

Giriş Tarihi: 20.03.2026 19:23 Son Güncelleme: 20.03.2026 19:37

Aksaray’da meydana gelen korkunç olayda, bayram ziyareti için babalarının mezarına ziyarete giden 35 yaşındaki Gamze Yıldırım ve kardeşi 48 yaşındaki Beyaz Çakmak, Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Oğuzlar köyü mezarlığında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bayram ziyareti için babalarının mezarına giden Gamze Yıldırım (35) ve kardeşi Beyaz Çakmak (48) babalarının mezarını ziyaret ettikleri sırada Gamze Yıldırım'ın boşanma aşamasındaki eşi olan Habip Emre Yıldırım (38) önce eşine sonra da baldızına tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım ve Beyaz Çakmak yaralandı. İki kadın da kanlar içinde babalarının mezarı başında yere yığılırken, tüfek seslerini duyan diğer ziyaretçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Gamze Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı Beyaz Çakmak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli jandarmanın takibiyle kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

