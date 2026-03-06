Boşanma aşamasındaki eşini okul önünde katletti

İstanbul Fatih'te dün iki çoçuk annesi Semiha Deniz (33), boşanma aşamasındaki eşi Emrah Deniz tarafından Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde başından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 7 suç kaydı bulunan cinayet zanlısı adliyeye sevk edilirken kadının yakınları sinir krizi geçirdi. İki çocuk annesi kadının 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği sırada saldırıya uğradığı öğrenildi. Motosikletle kaçan şüpheli Emrah Deniz yakalanarak gözaltına alındı. Görgü tanığı bir kadın, "Motordan bir kişi indi. 3 el ateş etti bir el kadının başına isabet etti. Kadın bilincini kaybederek yere düştü. Sonra adam motosiklete atlayıp gitti. Gitmeden önce de 'Akıllı olmazsan böyle olur işte. Böyle ölüp gidersin' diye bağırdı.

KADINLAR PROTESTO ETTİ

Sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 50 kadın Semiha Deniz'in öldürüldüğü noktaya çiçek bırakarak kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istedi. Ellerinde dövizlerle kadın cinayetlerini protesto eden kadınlar açıklamanın ardından Kocamustafapaşa meydanına kadar yürüdü.