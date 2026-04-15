Boşanma aşamasındaki eşini öldüresiye darp etmişti: Cani kocanın cezası belli oldu! Duruşma sonrası acı haber geldi…

'AİLEMİN YÜZÜNE BAKMAKTA ZORLANIYORUM'

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Ali Değer, "Iryna'yı darbetmediğimi açıkça ifade ediyorum. Bu onursuz davranışı ben gerçekleştirmedim. 10 yaşındaki kızımın üzerine yemin ederim ki Iryna'yı ben darbetmedim. İnandığım tek kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak da yemin ederim ki bu suçu işlemedim. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. 10 yaşında kız çocuğum var. Iryna ile 2,5 yıl birlikte yaşadık. Savaş bölgesinde yaşayan kızımın, işlemediğim bir suç nedeniyle 10 aydır benden uzak kalmasını nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. 5 Temmuz 2025 tarihinde de aynı şekilde, 'Iryna'yı ben darbetmedim' dedim. Ben, çocuklu bir kadına şiddet uygulayacak kadar onursuz biri değilim. Üzerime atılı suç nedeniyle gecelerce ağladım. Adalete sığındım, Kur'an-ı Kerim'i kalbime koyup ilahi adalete de sığındım. İşlemediğim bir suç yüzünden ailemin yüzüne bakmakta zorlanıyorum. Onların da boynu bükük kaldı. Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işleyecek kadar cani biri değilim. Bu nedenle beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.