Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi bıçaklayarak öldürdü

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ö. (31), boşanma aşamasındaki eşi H.Ö. (28) ile onun sevgilisi Emre Laçinkaya'nın (28) ikamet ettiği apartmanın önünde beklemeye başladı. Durumu fark eden Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında kavga çıktı.

Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayan B.Ö. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Laçinkaya'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 6 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenilen B.Ö. ise suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.