Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki karısını 4 bıçak darbesiyle yaraladı
Giriş Tarihi: 19.04.2026 16:11 Son Güncelleme: 19.04.2026 16:55

Boşanma aşamasındaki karısını 4 bıçak darbesiyle yaraladı

Sivas’ta bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladıktan sonra kapıyı üzerinden kilitleyerek kaçtı. Çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla hastaneye kaldırıldı

Ali ALTUNTAŞ
Boşanma aşamasındaki karısını 4 bıçak darbesiyle yaraladı
Olay, Selçuklu Mahallesi 2'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir boşanma sürecinde olan çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli koca V.E (32) yanında bulunan bıçakla eşi S.E'ye (27) saldırdı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Aldığı darbelerle yere yığılan genç kadını evde bırakan şüpheli, kapıyı kilitleyip olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE KAPIYI KIRDI

Kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen ekipler, itfaiyenin müdahalesiyle kapıyı kırarak eve girdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.E., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 4 bıçak darbesi aldığı belirlenen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli V.E'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanma aşamasındaki karısını 4 bıçak darbesiyle yaraladı
