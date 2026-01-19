Boşanma aşamasındaki kocası darp edip telefonunu gasp etti! Cani kocadan kan donduran tehdit: "Seni buzla öldüreceğim..."

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde 17 Ocak'ta meydana geldi. Leman G., 2019 yılında E.G. ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden 3 çocuğu oldu. Geçen zaman içinde Leman G., eşinden sürekli şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Bunun üzerine E.G., eşinin oturduğu eve gidip Leman G.'yi darp edip boşanma sırasında delil olarak göstereceği görsellerin olduğu cep telefonunu da alıp kaçtı. Hastaneye gidip darp raporu alan genç kadın daha sonra Sarıçam Polis Merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Şüpheli E.G.'ye şikayet üzerine bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

"TEK İSTEDİĞİM BU ADAMDAN KURTULMAK"

Boşanma aşamasındaki kocasının ilk evlendiği zamanlarda aşırı şiddet uyguladığını ileri süren Leman G., "Son zamanlarda da ara ara şiddete maruz kaldım. Beni buzla öldüreceğini söylüyor. Buzla öldürmek istemesinin sebebinin kanıt kalmaması olduğunu ifade ediyordu. Hem aldatıyor hem de 'Senden benim çocuğum var, sana kimse dokunamaz' diyor. Bana sürekli yumruk atıyordu. Büyük kızıma hamileyken çok şiddet uygulardı. İçki içip şiddet uyguluyordu. Tek istediğim bu adamdan kurtulmak" diye konuştu.

"ÖLMEKTEN KORKUYORUM"

Kadın cinayetlerine dikkat çeken Leman G., "Bu olaylar farklı bir noktaya gidebilir. Kendisinin yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Şu an oturduğum yer zemin kat ve güvenli değil. Bu kişinin ne boyutta şiddet uygulayacağını bilmiyoruz. Bu zamana kadar çocuklarım için sustum ama bu saatten sonra susmak istemiyorum. Çocuklarıma ve bana daha fazla zarar vermesini istemiyorum. Ben nasıl babasız büyüyüp destek görmediysem, çocuklarım da şu an babasız büyüyor ve ailesi tarafından destek görmüyor. Gücüm yettiğince çocuklarımın her zaman yanındayım. Kendisinden korkmuyorum ancak ölmekten korkuyorum. Çünkü ölürsem çocuklarım ortada kalacak" dedi.