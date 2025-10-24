Boşanma davasında ’isim’ krizi

Boşanma sürecindeki Özdemir çifti, çocuklarına verecekleri isim yüzünden karşı karşıya geldi. Çiftin bebeği dava açıldıktan yaklaşık 1 ay sonra dünyaya geldi. Anne doğumun ardından tek başına nüfus müdürlüğüne giderek bebeğin ismini Zeynep Alya olarak kaydettirdi. Baba Alperen Özdemir, Türk Medeni Kanunu'nun 339. maddesine göre çocuğun adının anne ve baba tarafından birlikte konulması gerektiğini hatırlatarak, "Eşimle doğumdan önce Gökçe Alya ismini kararlaştırdık. Ancak benim haberim olmadan farklı bir isimle kaydettirmiş. Babalık hakkım yok sayılarak bana psikolojik şiddet uygulandı. Davacıyım" dedi.

HUKUKTA BOŞLUK VAR

Babanın avukatı ise, ''Nüfus Kanunu, doğum bildiriminin kim tarafından yapılabileceğini belirtiyor ancak ismi kimin koyacağına dair açık bir hüküm içermiyor. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 339. Maddesi, çocuğa isim koyma hakkını anne ve babaya birlikte tanıyor. Ancak Türkiye'de bu konuda açılmış dava sayısı çok az" dedi.