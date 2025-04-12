Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında katletti

Esenler'de boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu. Fatih Mahallesi 223. Sokak'ta oturan Sevilay Y. (34), bir süre önce eşi Şaban Y. (37) ile boşanma kararı alarak evi terk etti. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran kadın, dün eşyasını almak için arkadaşlarıyla eşinin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşınan kavga sırasında eşini bıçaklayarak ağır yaralayan Şaban Y, ardından intihar girişiminde bulundu. Şaban Y., çevreden yardım etmek isteyenleri tehdit ederek, yardım edilmesini engelledi. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Sevilay Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Şaban Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.