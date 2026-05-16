Boşanmak isteyince 6 yerinden bıçakladı

İstanbul'da yaşayan ve 10 yıllık evliliğini bitirme aşamasında olan Ecem Turan Öge, bir süre önce can güvenliği endişesiyle ailesinin yanına taşındı. Geçtiğimiz gün Öge, çocuğunu almak için Sultangazi'ye gitti. O sırada boşanma aşamasındaki eşi, aracının önünü keserek çocuğunun gözleri önünde Öge'ye saldırdı ve kadını 6 yerinden bıçakladı.

MARKETE GİRİP 'BIÇAK' SORMUŞ

Emniyet ekiplerinin çalışmaları neticesinde olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın olay öncesinde bir markete giderek bıçak satın almak istemesi, bıçakla aracın camını kırmaya çalışması kameralara yansıdı. Yaşadığı dehşeti anlatan Ecem Turan Öge, "Çocuğu alıp arabayı hareket ettirdiğim anda önüme geçti. Hemen camları ve kapıları kilitledim. Bu kez elindeki bıçakla camı kırmaya, kapıyı zorlamaya başladı. Çevredeki araçlar hareket edince kaçtım ancak vücuduma 6 bıçak darbesi aldım. Kolumla kendimi korumaya çalıştım" dedi.

SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR

Kızının yıllardır şiddet gördüğünü belirten anne Fehmiye Turan ise, "Bu olayın 10 yıllık bir evveliyatı var. Kızım yıllardır işkence çekiyor. 'Pompalı tüfekle vururum' diye tehditler savuruyor. Artık çocuklarımızı okula bile gönderemez hale geldik. Yardım istiyoruz, can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.