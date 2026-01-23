Haberler Yaşam Haberleri Boşnak Sanja’nın Türk Bayrağı paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağının indirilmesine yönelik provokasyon, Türkiye kamuoyunda büyük tepki çekerken anlamlı bir karşılık Bosna Hersek’ten geldi. Bosna’da turist rehberliği yapan Boşnak Sanja Krehic, Türk bayrağına sahip çıktığı paylaşımıyla milyonların gönlünü fethetti.

Sanja Krehic, yayımladığı videoda "Ben Boşnak'ım ve ülkemi delicesine severim. Ama sevdiğim bir şey daha var: O da bu" dedi. Ardından Türk bayrağını çıkararak öpen ve başına koyan Krehic'in bu görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, Krehic'e teşekkür ederek Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihî, kültürel ve gönül bağlarına dikkat çekti. Türk bayrağına yönelik saldırının ardından gelen bu destek mesajı, taktir topladı.

