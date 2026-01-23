Boşnak Sanja’nın Türk Bayrağı paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Sanja Krehic, yayımladığı videoda "Ben Boşnak'ım ve ülkemi delicesine severim. Ama sevdiğim bir şey daha var: O da bu" dedi. Ardından Türk bayrağını çıkararak öpen ve başına koyan Krehic'in bu görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, Krehic'e teşekkür ederek Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihî, kültürel ve gönül bağlarına dikkat çekti. Türk bayrağına yönelik saldırının ardından gelen bu destek mesajı, taktir topladı.