Boya fabrikası alevlere teslim oldu: 1 işçi öldü

Ankara
'nın Sincan
ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında dün sabah saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alcı Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zorlu uğraşları sonucu, yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgeye gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, 2 işçinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yangında kayıp olarak aranan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatarak 1 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirdi.