Boya fabrikasında korkutan yangın

Derince ile Körfez ilçe sınırlarında üretim yapan Pamir Boya Fabrikası'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sararken, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar İzmit ve Gölcük başta olmak üzere çevre ilçelerden de görüldü. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye anında çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kimyasal yangının çevreye yayılmasını önlemek adına geniş çaplı bir müdahale başlattı. Alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Polis ekipleri ise fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI VE İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yangın başladığı sırada fabrikada bulunan çalışanların büyük bir bölümünün güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan herhangi bir işçinin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla içeride titizlikle detaylı kontrol ve arama çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi inceleme, alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından başlatılacak.