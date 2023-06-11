Sinop’ta kan donduran olay! Haraç almaya gittiği işletmede dövülerek öldürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan bir kafeteryada iddiaya göre haraç verme yüzünde taraflar arasında tartışma çıktı. Olay 8 Haziran 2023 günü meydana geldi. Boyabat Adliyesi yanında bulunan bir börekçide iddiaya göre haraç alınmak istendi. Önce 2 kişi börekçiye gelerek kendilerine ödeme yapılması istendi.

HARAÇ ALMAK İÇİN GELDİ KAVGA ÇIKTI

İş yeri sahibi ödeme yapmayacağını söyleyince bu kez kafeteryaya Ö.C.E., isimli genç adam geldi. işletmeciyle konuşan Ö.C.E., ve M.K., arasında yapılan konuşma sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Genç adam 4 kişi tarafından işletme içerisinde darp edilmeye başlandı.

DAYAK SONRASI BİTKİSEL HAYATA GİRDİ

Tartışma esnasında Ö.C.E. başına sert bir cisimle vurulması sonrası ağır yaralandı. Yaralı genç adam acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede bitkisel hayata giren genç adam tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yerine intikal eden polis ekipleri olay yerinde 2 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Emniyete götürülen 4 şüpheli ifadesinde şahsın işletmelerine haraç almak için geldiğini, kendilerinin bu talebi kabul etmemesi üzerine Ö.C.E.'nin hakaret içerikli sözler sarf ederek tartışma çıkardığını belirttiler. İfade sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Savcılık soruşturmasının devam ettiği sırada Sinop'ta hastaneye kaldırılan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kavganın yaşandığı olay sırasında güvenlik kamerası görüntülerine SABAH ulaştı. Görüntülerde iki şahsın dakikalarca konuştuktan sonra kavga etmeye başladığı görülüyor.