Boyacı Kamber ihmal kurbanı olmuş...

Olay, geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü ilçeye bağlı Kesmez Mahallesinde yaşandı. Ereğli ilçesinde yaşayan 25 yıllık boya ustası Kamber Dakım, Hamza Ali Üstünkaya'nın evini boyamak için adrese gitti. Dakım, evin dış cephesini boya yaptığı sırada düşerek ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Kamber Dakım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üstünkaya ailesi Dakım'ın ailesine, boya yaparken merdivenden düştüğünü söyledi. Ancak yapılan araştırmalarda Kamber Dakım'ın traktörün kepçe kısmı üzerinde çatıya doğru çıkartıldığı, kepçenin kova kısmını tutan milin aniden boşa çıkması sonucunda kepçe kovasının serbest kalarak devrilmesi ile Dakım'ın yere düşüp, öldüğü belirlendi. Bunun üzerine ev sahibi Hamza Ali Üstünkaya (53) ve oğlu Ramazan Üstünkaya (23) gözaltını alındı. Ramazan Üstünkaya tutuklanırken, babası serbest bırakıldı. Ramazan Üstünkaya da 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

KAMERA KAYIT CİHAZINI JANDARMADAN SAKLAYIP GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRMİŞLER

Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ramazan Üstünkaya hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Babası Hamza Ali Üstünkaya ve traktörün sahibi Gökhan Yıldırımel (31) hakkında ise 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Kamber Dakım düştükten sonra şüpheli Gökhan'ın kepçenin takılı olduğu traktörü olay yerinden uzaklaştırdığı ve kepçedeki kan lekelerini yıkadığı, şüpheli Hamza'nın ikametlerinde bulunan kamera kayıt cihazını sökerek kolluk kuvvetlerinden sakladığı ve Ereğli ilçesinde bulunan elektronikçiye giderek kamera görüntülerini silmesi amacıyla teslim ettiği, kamera kayıt cihazının olay günü kapatıldığı ve daha sonra bu işyerinde cihaza bağlı sürücülerin temizlendiği belirtildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.