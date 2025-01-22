Böyle anne olmaz olsun

İstanbul Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anne, 1.5 yaşında olan kız çocuğunu çöpe atıp kaçtı. Çocuk koruma altına alınırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.İddiaya göre, 1.5 yaşlarında bir kız çocuğunun çöpte olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak çocuğu ambulansa taşıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yapılan çalışmaların ardından çocuğu, annesi Ayşe D.'nin çöpe attığı tespit edildi. Anne gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.