Böyle iş ilanı olur mu demeyin! Uyuyarak 380 bin lira maaş alacaklar

Şaşkına çeviren bir iş fırsatıyla karşı karşıyasınız. Birleşik Krallık'ın en büyük yatak perakendecisi, ülke genelinde en iyi uykuyu sağlamayı hedefleyen yeni bir pozisyon olan "Baş Uyku Sorumlusu" arıyor. Bensons For Bed'in eğitiminin 14 saatten fazlası 'yatakta' yapılacak.
Seçilecek kişi, 6 aylık yarı zamanlı bir pozisyon için 874 saatlik bir eğitim alacak ve bu süre zarfında kendisine 10 bin sterlin (yaklaşık 380 bin TL) ödeme yapılacak.
Ocak ayının ikinci haftası, yeni bir iş arayışına girenler için en popüler zaman. Katılımcıların yüzde 38'i daha yüksek bir gelir elde etmek istediği için iş değişikliği yapmayı düşünüyor. Yüzde 29'u mevcut işlerinin stresli olmasından, yüzde 23'ü ise sadece yeni bir iş denemek istemelerinden dolayı iş arıyor.
İlginç bir şekilde, katılımcıların yüzde 50'si esnek çalışma saatlerini tercih ederken, yüzde 30'u yatak odalarından çalışmayı arzuladığını belirtiyor. Ankete katılanların dörtte birinden fazlası (yüzde 28), iş yerinde uyukladığını itiraf ederken, uyuyanların üçte biri işlerinin sıkıcı olmasını, yüzde 24'ü ise oda sıcaklığını sebep olarak gösteriyor.
"BAŞ UYKU SORUMLUSU"NUN GÖREV TANIMI
Firmanın İK Müdürü Carrie Westwell'e göre, seçilecek kişi her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir baza test etme şansına sahip olacak. Pozisyon tamamen uzaktan yürütülecek olup, başvuru sahiplerinden pazarlama veya sosyal medya alanında üniversite yeterliliği isteniyor.
Westwell, bu rolün gelirini artırmak veya kariyer değişikliği yapmadan önce yatak sektörünü tanımak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat olduğunu belirtiyor.
Baş uyku sorumlusu görevine getirilecek olan kişi aynı zamanda, "uyku konusundaki bilgi ve anlayışını geliştirmek amacıyla, kötü uykuya katkıda bulunan tetikleyicileri tanıyacak ve optimum uyku düzenini geliştirmeye yardımcı olmak için insanların benimsemesi gereken iyi alışkanlıkları öğrenecek." Eğitiminin 14 saatten fazlası 'yatakta' yapılacak.
SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Bu pozisyonda çalışmak isteyen kişilerin neden kendilerinin seçilmesi gerektiğini anlatan bir içerik oluşturmaları gerekiyor. Güçlü yazılı iletişim becerilerinin arandığı pozisyon için şirket, baş uyku sorumlusunun uyku konusundaki bilgi ve anlayışını geliştirmek amacıyla, kötü uykuya katkıda bulunan tetikleyicileri tanıyacak ve optimum uyku düzenini geliştirmeye yardımcı olmak için insanların benimsemesi gereken iyi alışkanlıkları öğrenmesini temenni ediyor.