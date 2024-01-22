Böyle iş ilanı olur mu demeyin! Uyuyarak 380 bin lira maaş alacaklar

"BAŞ UYKU SORUMLUSU"NUN GÖREV TANIMI

Firmanın İK Müdürü Carrie Westwell'e göre, seçilecek kişi her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir baza test etme şansına sahip olacak. Pozisyon tamamen uzaktan yürütülecek olup, başvuru sahiplerinden pazarlama veya sosyal medya alanında üniversite yeterliliği isteniyor.

Westwell, bu rolün gelirini artırmak veya kariyer değişikliği yapmadan önce yatak sektörünü tanımak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat olduğunu belirtiyor.