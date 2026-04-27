Böyle tesadüf filmlerde olur! Bu ailede herkesin doğum tarihi aynı...

İlçeye bağlı Arıkören Mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Mustafa Yunus Bilgi (44) hayatını Şerife Bilgi (43) ile birleştirdi. Bilgi çifti doğum tarihlerinin aynı olmasına şaşırırken asıl şaşkınlık 2005 yılında ilk çocukları Bilgehan Sami'yi kucaklarına almalarıyla yaşandı. Bilgehan'da 'bu kadar da olmaz' dedirtecek şekilde anne ve babası gibi 8 Haziran'da dünyaya geldi. Bilgi ailesi Bilgehan'ın doğum gününe hazırlanırken ikinci çocuklarını erken doğum nedeniyle kaybetti. Şerife Bilgi bir süre sonra üçüncü kez hamile kaldı. Doktor bu çocuğunda 8 Haziran'da doğumunun olacağını söyledi. Ancak doğum sancıları başlayan Şerife Bilgi, 1 Haziran 2013'te oğlu Ahmet Hilmi'yi dünyaya getirdi. Ancak ailenin isteği üzerine nüfus müdürlüğündeki görevlilerce Ahmet Hilmi'ni doğum tarihi 8 Haziran olarak kayıtlara geçti. Böylelikle anne-baba ve 2 çocuğunun da doğum tarihleri aynı olmuş oldu.

DUYAN HERKES ŞAŞIRIYOR

Mustafa Yunus Bilgi bu şaşırtan tesadüfle ilgili şunları söyledi: "Eşimle aynı yıl değil ama 8 Haziran'da olmak üzere aynı gün doğmuşuz. İlk çocuğumuz Bilgehan Sami'de 8 Haziran dünyaya gelince çok şaşırdık. Eşim ikinci çocuğumuza hamile kaldı. Bilgehan'ın doğum günü hazırlığını yaparken erken doğum nedeniyle ikinci çocuğumuzu kaybettik. Aradan biraz zaman geçti ve eşim tekrar hamile kaldı. Oğlumuzun da bizim gibi 8 Haziran da dünyaya geleceği söylendi. Ancak eşimin doğum sancıları başlayınca Ahmet Hilmi 1 Haziran'da dünyaya geldi. Nüfus idaresindeki arkadaşa 8 Haziran yazmasını rica ettim, o da tüm ailenin aynı gün doğduğunu görünce beni kırmadı ve oğlumu da 8 Haziran olarak nüfusa kaydetti. Böylece bütün aile fertlerimizin doğum günü 8 Haziran olmuş oldu" dedi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMIYORUZ

Bilgi ailesi aynı gün doğmalarına rağmen doğum günü kutlamıyor. Mustafa Bilgi bunun nedenini ise şu sözlerle anlatıyor: "İkinci çocuğumuzu doğum günü hazırlığı yaparken kaybettiğimiz için doğum günlerimizi kutlamıyoruz. Ailecek böyle bir karar aldık. Ancak yine de aile üyelerimiz ve yakınlarımız bizi o gün yalnız bırakmıyor. O gün sadece birbirimizi tebrik ediyoruz. Ama doğum günlerimizde kalplerimiz birbirimiz için atıyor."