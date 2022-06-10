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Giriş Tarihi: 10.6.2022 09:36 Son Güncelleme: 10.6.2022 09:42

Böyle yakalandılar! 14 kişi gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Böyle yakalandılar! 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; “Hacısüleymanoğulları” olarak bilinen gruba operasyon düzenledi. 14 kişi yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer ve çevre ilçeler başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet yürüten, liderliğini A.O.H. ve oğlu O.H.'nin yaptığı iddia edilen ve "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen gruba yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

Böyle yakalandılar! 14 kişi gözaltına alındı | Video

"Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Yağma, Yağma Amaçlı Tehdit ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıkları iddia edilen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Böyle yakalandılar! 14 kişi gözaltına alındı
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