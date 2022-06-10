İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer ve çevre ilçeler başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet yürüten, liderliğini A.O.H. ve oğlu O.H.'nin yaptığı iddia edilen ve "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen gruba yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

Böyle yakalandılar! 14 kişi gözaltına alındı | Video

"Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Yağma, Yağma Amaçlı Tehdit ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıkları iddia edilen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.