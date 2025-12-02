Boynuna batan tel engelli bıraktı: 24 yıldır annesiyle hayata tutunuyor! ’Polis görünce çok mutlu oluyor’





"OKAN MUTLU OLDUKÇA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ"

Anne Hacer Ersin," 3 oğlum var, 2'si asker. Okan 6 yaşından sonra engelli oldu. Feke'de bahçede oynarken boynuna tel battı ve bu hale geldi. Köy hayatında ulaşım ve kilo sorunları bizi çok zorluyor ama onunla olmak benim yaşama sevincim. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Oyuncak istiyor, ne görse almak istiyoruz. Kışın köyde kalamıyoruz, hastalanır diye. Okan'ın tedavisi için çok uğraştık ama doktorlar beyinde çökme ve çapraz hasar olduğunu, iyileşme ihtimalinin olmadığını söyledi. Keşke tedavi imkânı olsa ama yok. 22 yaşına kadar hep sırtımda taşıdım. Şimdi 4 kişiyle zor kaldırıyoruz. Torunlarım parka gideceğim dediğinde Okan üzülüyor, hırçınlaşıyor" dedi.