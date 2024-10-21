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Giriş Tarihi: 21.10.2024 06:49 Son Güncelleme: 21.10.2024 06:58

Boynuna makas saplanan ve felç kalan Ezel'in hukuk mücadelesi

İstanbul Sultangazi’de 5,5 yıl önce ailesi ile pikniğe giderken kavganın ortasında kalan Ezel Erdem (18), boynuna makas isabet etmesi sonucu felç kaldı. Erdem, adaletin yerini bulmasını ve suçlunun cezalandırılmasını istiyor. Genç kız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mahkememin sonuçlanıp Ümit Gök denen şahsın tutuklanmasını istiyorum. Ben nasıl eve mahkum kaldıysam o da dört duvarın arasına girsin. O tutuklanırsa ben daha iyi olacağım. Adalet yerini bulsun istiyorum” şeklinde konuştu. Ezel’in annesi Yadigar Erdem de SABAH’a konuştu. Genç kızın annesi, “Şimdiye kadar hep mahkemelere ve hastanelere gittik. Bir türlü sonuç elde edemedik. Bir anne olarak yaşadığım durum çok zor. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Boynuna makas saplanan ve felç kalan Ezel’in hukuk mücadelesi

Sultangazi'de 24 Ağustos 2019 yılında ailesiyle pikniğe giden 16 yaşındaki Ezel Erdem, yol tartışmasının ortasında kalıp boynuna makas isabet etmesi sonucu omurilik felci geçirdi. 5,5 yıldır yatağa bağımlı halde olan ve tedavisinin olmadığı hastalığıyla cebelleşen Erdem'in rahatsızlığı günden güne kötüye gidiyor. Genç kız, bunu yapan Ümit Gök'ün (20) cezasız kalmamasını istiyor. Hukuk mücadelesi veren aile, davanın sonuçlanmasını bekliyor.

"BEN NASIL EVE MAHKUM KALDIYSAM O DA DÖRT DUVARIN ARASINA GİRSİN"

Sosyal medya hesabından sesini duyurmaya çalışan genç kız, "Ailecek parka pikniğe gidiyorduk. Kavganın olduğunu görünce ben, teyzem ve dayım geri giderek parka diğer yoldan gidecektik. Aniden boynumda bir ağırlık hissettim ve yere düştüm. 5 buçuk yıldır omurilik felciyim. Durumum gerçekten hiç iyi değil. Tedavilerim şu ana kadar hiçbir sonuç vermedi. Ayrıyeten gün geçtikçe hastalıklarım daha da ilerliyor. Tansiyon hastası da olduğum için hiçbir şey yapamıyorum. Evden annemin kucağında çıkıyorum. Ben hakkımın yerde kalmasını istemiyorum. Mahkememin sonuçlanıp Ümit Gök denen şahsın tutuklanmasını istiyorum. Ben nasıl eve mahkum kaldıysam o da dört duvarın arasına girsin. O tutuklanırsa ben daha iyi olacağım. Adalet yerini bulsun istiyorum." diye konuştu.

"BİR ANNE OLARAK YAŞADIĞIM DURUM ÇOK ZOR"

SABAH'a konuşan Anne Yadigar Erdem, "Ezel'in 2019 yılında bir yol tartışması nedeniyle boynuna makas geldi. Göğsünden aşağısı felç. Şimdiye kadar hep mahkemelere ve hastanelere gittik. Bir türlü sonuç elde edemedik. Bir anne olarak yaşadığım durum çok zor. Ezel yatağa mahkum, yetkililerden yardım istiyoruz. Adalet yerini bulsun." ifadelerini kullandı.

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Boynuna makas saplanan ve felç kalan Ezel'in hukuk mücadelesi
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