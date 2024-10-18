Boyunlar örgütüne 99 tutuklama

İstanbul ve Kocaeli'nde çalıntı araç ve kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen elebaşılığını yurtdışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu olan Berat Can Gökdemir'in yaptığı, 'Barış Boyun' ve 'Daltonlar' suç örgütleri üyesi 157 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonu sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu. Aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu 99 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında iki grup arasından bilinmeyen bir sebep yüzünden anlaşmazlık yaşandığı ve "Hanım Ağa" rolündeki Ece Boyun'a dair detaylar ortaya çıktı.Şüpheli Ece Boyun'un mafyatik dilde "Hanım Ağa" rolünü üstlendiği ve örgüt içinde de cezalandırma uygulamalarına gittiği, eşinin Türkiye'den Gürcistan'a kaçtıktan sonra Ece Boyun'un da yanına farklı örgüt üyelerini alarak ziyaretine gittiği tespiti yer aldı. Barış Boyun'un İtalya' ya geçmesinin ardından Ece Boyun'un sık sık İtalya'ya gittiği anlatıldı. Ece Boyun'un 21 Mayıs 2024 günü trafik tartışması yaşadığı Yasin K. isimli şahsa "Sen benim kim olduğumu biliyor musun, ben Barış Boyun'un eşiyim. Buraya 100 tane adam yığarım. Hepinizi öldürürüm" şeklinde tehdit ettiği anlatıldı. Bu olayın hemen ardından karşı tarafın işyerine molotoflu saldırı eylemi düzenlendiği ve işyerinin yandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.