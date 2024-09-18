Boyunlar suç örgütü hakkında dev iddianame

Liderliğini Barış Boyun'un (40) yaptığı Boyunlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 311 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, 1641 kez adı geçen Boyun'un örgütün lideri olduğu ve Bayram Demir, Tolga Gültepe, Zafer Boyun, Bahadır Akdağ ve 'Can Dalton' olarak bilinen Beratcan Gökdemir'in de olduğu 5 kişinin ise örgüt yöneticisi olduğu kaydedildi."Heijan" lakaplı rapçi Doğan Tarda, "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan, "BIG" olarak bilinen Samet Işık, "CAC" olarak bilinen Şahan Terzioğlu da iddianamede şüpheli olarak yer aldı.