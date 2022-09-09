Bozcaada Feribot Saatleri - Geyikli Bozcaada Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Bozcaada Marmara bölgesi vatandaşları çoğunluk olmak üzere Türkiye'nin neredeyse tüm civarından ziyaretçi almaktadır. Ada oluşundan kaynaklı da genelde buraya ulaşımın nasıl olacağı ve hangi saatler arası olacağı merak konusu olmuştur. Peki, Geyikli – Bozcaada feribot seferleri hakkında merak edilen Bozcaada feribot saatleri nelerdir? İşte Geyikli – Bozcaada Feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor sorularının yanıtı!

Bozcaada Feribot Saatleri

Bozcaada'dan yapılan seferler yoğunluğa ve mevsimsel durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kış dönemlerin sefer sayıları düşürülür yaz döneminde ise arttırılır. Hava muhalefetlerinde ise duruma göre iptali söz konusu olmaktadır. Bozcaada'dan hareketle çıkacak feribotların saat çizelgesi aşağıda verilmiş bulunmaktadır. İnceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bozcaada'dan Hareket

07 : 00 15 : 00 09 : 00 16 : 00 10 : 00 17 : 00 11 : 00 18 : 00 12 : 00 20 : 00 13 : 00 - 14 : 00 22 : 00

Geyikli – Bozcaada Feribot Saatleri