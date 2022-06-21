Bozcaada Nerede? Bozcaada Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Adalar ülkemiz için geçmişten günümüze önem arz eden ve tüm dünya tarafından popülerliğini koruyan konulardan biridir. Bozcaada ülkemize bağlı adalar içinde en çok ziyaret edilen ve merak edilen adalardan biridir. Peki, bu çok merak edilen Bozcaada nerede? Bozcaada nereye bağlı ve Bozcaada'ya nasıl gidilir? Soruların cevapları için detaylara beraber geçelim.

Bozcaada Nerede?

Egenin kuzeyinde, Çanakkale'ye bağlı bir ada olarak karşımıza çıkar Bozcaada. Türkiye'nin en büyük 3.adası olan Bozcaada Akdeniz iklimine sahiptir. Özellikle yaz aylarında ziyaretçileri ile nüfusunda ciddi artışlar olan Bozcaada'nın son resmi nüfus sayımına göre normal zamanda ikamet eden ada sakinlerinin nüfus sayısı 3098'dir.

Bozcada Nereye Bağlı?

Bozcaada nereye bağlı ya da Bozcaada hangi ilde soruları, Bozcaada'ya gitmek isteyen herkesin ilk aklına gelen sorulardan biridir. Ege bölgesinde bulunan Bozcaada Çanakkale ilimize bağlıdır.

Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?

Kara ile bağlantısı feribotlarla sağlanan Bozcaada'ya gitmek için feribot kullanmak gerekir. Arabalı feribotlarla ya da normal feribotlarla Bozcaada'ya gitmek mümkündür. Eğer bireysel arabanız ile gitmeyecekseniz Çanakkale'den ya da diğer şehirlerden kalkan otobüsler ile de feribot iskelesine kadar gidip oradan adaya ulaşımı feribotlar ile sağlayabilirsiniz.

Bozcaada'ya gitmek için havayolunu tercih edecekseniz en yakın havalimanı olarak Çanakkale tercih edilmelidir. Havalimanına vardıktan sonra yine feribot iskelesine ulaşarak feribot ile adaya geçmeniz mümkün olacaktır.