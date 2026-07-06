Bozkırda lavanta festivali heyecanı

Konya
'da Karatay
Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Karatay Lavanta Günleri'nin açılışı yapıldı. Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olma özelliğine sahip Karaaslan Mahallesi'nde bulunan Karatay Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen festival, mor lavantaların eşsiz manzarası eşliğinde binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, birbirinden renkli etkinliklerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Karatay Lavanta Bahçesi'nin karşısında oluşturulan etkinlik alanı gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. El emeği ürünlerin yer aldığı stantlar, çocuk etkinlikleri, tiyatro gösterileri, illüzyon, animasyon, akrobasi gösterileri ve yarışmalar festival alanına renk kattı.