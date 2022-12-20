Bozkurt’ta 46 hak sahibi daha yeni evlerine kavuştu

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'da Ezine Çayı'nın şiddetli yağışların ardından taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdi 7 kişi ise kayboldu. Yaşanan büyük afette onlarca bina da zarar gördü. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği Bozkurt ilçesinde afetin izlerini silmek için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Afet nedeniyle evlerini ve işyerlerini kaybedenler için ilçenin farklı noktalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 679 toplu konut ile işyeri inşa edildi.

Sel felaketi sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından afette zarar gören ya da afete maruz kalma ihtimali bulunan binaların bodrum katındaki evler ile işyerleri boşaltılarak kamulaştırıldı. Binaların bodrum katlarının kamulaştırılması ve ikamete kapatılması sonrasında hak sahipleri kamulaştırılan konutların yerine TOKİ tarafından yeni inşa edilen konutlara yerleştirilecek. Hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla Bozkurt Kaymakamlığı Toplantı Salonunda noter huzurunda kura töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen kura sonrasında 46 hak sahibi, TOKİ tarafından yeniden yapılan dairelerine kavuştu. Hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlenen 95 metrekare 2+1 24 daire ile 123 metrekare 3+1 22 adet dairenin anahtarlarının önümüzdeki günlerde teslim edilerek oturmaya başlayacakları belirtildi.

Kura çekiminde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından zorlu bir sürecin sonuna hızlı bir şekilde yaklaştıklarını söyledi. Bozkurt'ta devletin çok güçlü bir çalışmasına hep beraber şahitlik ettiklerini ifade eden Vali Avni Çakır: "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda yapılan çalışmalara hep beraber şahitlik ettik. Yağmur çamur demeden gece gündüz demeden Bozkurt'u imar etmek için gece gündüz çalıştık. Konutların bir kısmının ve iş yerlerinin teslimine başladık. İş yerleri teslim edilen esnaf arkadaşlarımız işlerine başladılar. Geçen hafta 10 tane iş yerimizin kurasını çekmiştik. Bugün de hak sahiplerimize teslim edeceğimiz 46 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Bozkurt ilçemizde 649 tane konut daha yapıyoruz. En kısa sürede o konutlarımızı da tamamlayarak kuralarını çekerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

İlçe merkezinde yıkılan iş yerlerinin yerine yenilerinin yapıldığını anımsatan Vali Çakır: "Bu iş yerlerinde de sona yaklaştık. Onları da teslim edeceğiz. Böylelikle afetin etkileri Bozkurt'tan silinmiş olacak. 11 Ağustos 2021 tarihinden bu güne kadar geçen süreçte tüm arkadaşlarımız gece gündüz yoğun bir çalışma sergiledi. Bu süreci en sağlıklı bir şekilde yürütmek için yoğun emek harcadık. Çok üst seviyeli işler gerçekleşti" diye konuştu.

Peyzaj çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Vali Çakır, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını aktardı.

Bozkurt ilçe merkezindeki 649 TOKİ konutunun yapımının hızla devam ettiğini ve bitme noktasında geldiğini ifade eden Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ise: "Birçok etapta çevre düzenlemesi başlandı. Hava durumu müsaade ettiği sürece çevre düzenlemesi tamamlanacak. TOKi tarafından yapılan 649 konutumuzu en kısa sürede dağıtacağız. Devamında bu güzel park alanlarıyla peyzajıyla hazır olan evlerinize taşınacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kura çekim törenine, Vali Avni Çakır, Kaymakam Murat Atıcı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Muammer Yanık, AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Murat Gürsoy ve vatandaşlar katıldı.