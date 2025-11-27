Haberler Yaşam Haberleri Bozova’da gübre yüklü TIR devrildi, 65 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:09

Bozova’da gübre yüklü TIR devrildi, 65 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde gübre yüklü tırın devrilmesi sonucu 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM
Kaza, Bozova İlçesine bağlı Pirhalil kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Ömer Açıkalın idaresindeki gübre yüklü tır, virajı alamayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tırda sıkışan Açıkalın'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrollerde sürücü Ömer Açıkalın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Ömer Açıkalın'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ile jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

