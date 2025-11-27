Bozova’da gübre yüklü TIR devrildi, 65 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Bozova İlçesine bağlı Pirhalil kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Ömer Açıkalın idaresindeki gübre yüklü tır, virajı alamayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tırda sıkışan Açıkalın'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrollerde sürücü Ömer Açıkalın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Ömer Açıkalın'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ile jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.