Haberler Yaşam Haberleri Bozova’da otomobilin çarptığı yaya öldü
Giriş Tarihi: 24.11.2025 10:15

Bozova’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobil çarptığı yaya hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bozova’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza Şanlıurfa-Bozova kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, gece saatlerinde bağ yolunda yaya olarak yürüyen yolda yürüyen A.D.'ye çarptı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.D'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bozova’da otomobilin çarptığı yaya öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz