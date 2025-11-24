Bozova’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza Şanlıurfa-Bozova kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, gece saatlerinde bağ yolunda yaya olarak yürüyen yolda yürüyen A.D.'ye çarptı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.D'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.