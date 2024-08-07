Bozuk köy yolu müdürün canını aldı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, TBMM'nin tatile girmesinin ardından sahaya indi. Vekil Çankırı, Bergama Ziraat Odası'nda 24 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Muhtarlar mahalle ve köylerinde ulaşımdan suya, doğalgazdan elektrik kesintilerine varana dek yaşanan sıkıntılarını dile getirerek çözüm istediklerini belirtti. Toplantı sırasında söz alan Çobanlar Mahalle Muhtarı Ziyaettin Demir, "Çobanlar Köyü ile Tırmanlar Köyü arasındaki 7 km'lik yolumuz bozuk.İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi'ne iki dilekçe sundum yanıt alamadım. Geçen ay orman yangını çıktı. Yangını giden Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş bozuk köy yolu yüzünden kaza geçirdi. Hayatını kaybetti. Öğrenci servisleri bile yol bozuk diye 'ben bu yola girmem, aracım kaza yapar' diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iki kişilik ekip gelerek sadece fotoğraf çekip gittiler. Ben suçlu aramıyorum ama çözüm arıyorum. Düğünlerimiz oluyor yol bozuk diye kimse gelmek istemiyor. Cenazemiz oluyor traktörle taşıyoruz. Kendi mahallemden Bergama'ya 40 km'lik yolu, 1 saatte geliyorum. Orman yangınımız oldu. Şehit verdik. Yolun bakımsızlığından dolayı."Söz konusu olaya ilişkin AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Güzel'in de 8 Temmuz 2024'de Çobanlar Mahallesinin yol sorunu hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vererek sorunu ilettiğini ancak yanıt alınamadığı otaya çıktı.