Bozyazı’da tatil faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana gelen olayda, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 38 yaşındaki polis memuru Musa Tülü, eşi Ebru Tülü (33), çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) hafta sonu akrabalarının yanına tatile geldi.

Akrabalarında kalan aile kusma ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanınca sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aile ambulanslarla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan aileden 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.

Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili savcılık ve jandarma ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör