Bravo Ali hoca

Karaman
'da yaşayan öğretim görevlisi 37 yaşındaki Doç. Dr. Ali Sevilmiş'in koordinatörlüğünü yaptığı temizlik projesi 7'den 70'e tüm kenti sardı. Öğrencilerin büyük destek verdiği projeyle birlikte şehir daha da güzelleşti. Yıllardır Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ali Sevilmiş, küçüklüğünden beri hem doğanın hem de hayvanların içerisinde büyüdü. Her fırsatta doğadan çöp toplayıp çeşmelerin temizliğini yapan Sevilmiş, çöp poşeti ve çöp toplama aparatlarını ise hep aracında bulunduruyor. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rektörlüğün de destek verdiği, 'koordinatörlüğünü Sevilmiş'in yaptığı 'Tertemiz Karaman Projesi'ne öğrencilerden büyük destek geldi. Okullarda öğrencileri bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarını belirten Sevilmiş, "Çocuklardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Onlar doğayı temizlerken keyif alıp mutlu oluyorlar. Tonlarca çöpü doğadan temizledik. Özellikle binlerce sigara izmaritini toplayarak bunları sergiliyoruz. İstatistikler Karaman'da her gün 100 bin sigara izmaritinin doğaya atıldığını söylüyor. Bu da büyük bir kirlilik demek. Amacımız doğaya koruma yönünde herkesi bilinçlendirmeye çalışmak ve doğamızı temiz tutmak. Ben inanıyorum ki gün geçtikçe çok daha büyük bir aile olacağız" dedi.