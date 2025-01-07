Bravo Aynur anne

Kahramanmaraş'ta yaşayan 3 çocuk annesi Aynur Küçükönder, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde evinin hasar görmesinin ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki oğlu Murat Küçükönder'in yanına gitti. Aynur Küçükönder, burada oğlu ile tatlı imalathanesi açmaya karar verdi. Kayınvalidesinden öğrendiği tatlı tariflerinden esinlenip yola çıkan Küçükönder, geçen yıl ağustosta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) proje sundu. Projesi kabul edilen Küçükönder, hem iş kurma hem de iş geliştirme desteğinden yararlanarak aldığı 1 milyon 650 bin lira ile Sorgun'da tatlı imalathanesi kurdu.

20 ŞUBEYE ULAŞTI

İlçede 1250 metrekare kapalı alana kurduğu imalathanesinde 30 kişiye istihdam sağlayan Küçükönder, bayilik sistemiyle Yozgat'ın yanı sıra Sivas, Tokat, Çorum ve Nevşehir'de 20 şubeye ulaştı. Bir aile şirketi olduklarını söyleyen Aynur Küçükönder, "Bu imalathanede üretime katılıyor, çalışanlara tecrübelerimi de aktarıyorum" dedi. İmalathanenin açılmasının annesinin hayali olduğunu belirten Murat Küçükönder ise "Annemin girişimcilik ruhu sayesinde desteği aldık. Günlük ortalama 600 kilogram tatlı ve mamullerini üretiyoruz" diye konuştu.

DÜNYAYA AÇILMAK İSTİYORLAR

Küçükönder ailesi, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten ailesiyle çalışmaya gelen baklava ustalarının da imalathanede bulunduğunu ifade etti. KOSGEB İl Müdürü Dilara Uyar ise hem iş kurma hem de makine teçhizat alım sürecinde Küçükönder ve ailesine destek verdiklerini belirterek, "Destek oranının tamamından faydalandılar. Hedefleri de büyük, markalarını sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmak istiyorlar. Onlara bu konuda destek olmaya çalışıyoruz" dedi. AA