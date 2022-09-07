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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Bravo Çiğdem öğretmen

Antalya’nın Alanya ilçesi Hayate Hanım Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Çiğdem Kuzucu, 14 yıldır turistik ilçenin plajlarındaki çöpleri temizliyor. Öğrencilere sürdürebilir çevre bilinci anlatarak onları bilinçlendiriyor. Turistik ilçede sabahın ilk saatlerinde, öğle aralarında ve teneffüslerde çocuklarıyla birlikte çöp toplayan Kuzucu, Greenpeace Türkiye’nin de dikkatini çekmeyi başardı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bravo Çiğdem öğretmen

Çiğdem Kuzucu ilk olarak Kütahya'da görev yaparken 2006 yılında atık kağıt biriktirerek işe aşladığını söyledi. Kuzucu, Alanya'ya geldikten sonra sabah yürüyüşlerinde sahil şeridindeki çöpler çok dikkatimi çekmesi ile bu çöpleri kendi kendine toplamaya başladığını da elirterek, "Toplarken bu duyarsızlığa söyleniyordum. Bir süre sonra da toplayıp paylaşmaya karar verdim. 2018 yılında sosyal medya üzerinde paylaşımlar yapmaya başladım. Daha sora öğrencim gönüllü oldu. Güne çok erken başlıyorduk. Okula gelmeden önce sabah saat 06.00 gibi buluşuyorduk" dedi.

'ÖĞRENCİLERİM ETKİLENDİ'
Türkçe öğretmeni Çiğdem Kuzucu sabahın köründe çöp toplamaya gitmesinden öğrencilerin etkilendiğini kaydetti. Kendi çevresine paylaşım yaptığını görenlerin, çöp atmayı bıraktıklarını da belirten Kuzucu, "Öğrencilerimin bana katılması etkinliği arttırdı. Çocuklar da bunu duydukça daha çok heyecanlandılar ve her defasında çöp toplamak istediler" diyerek etkinliğin amacına ulaştığını kaydetti.

'HALK PLAJLARINI TEMİZLİYORUZ'
Çiğdem Kuzucu turistlik ilçede, yat limanı, halk plajları ve Alanya Kalesi'nde de 14 yıldır düzenli temizlik yaptıklarını söyledi. Bu temizliğe sabahların yanı sıra öğle aralarında gitmeye başladıklarını belirten Kuzucu, ".40 dakikada da öğrencilerimde benimle birlikte temizlik yaptılar. Kuzucu ayıca geri dönüşümleri satarak elde edilen gelirle kırsal mahallelerdeki kütüphanesiz bir okula kütüphane kazandırmak istediğini kaydetti.

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Bravo Çiğdem öğretmen
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