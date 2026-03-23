Bravo çocuklar!

Konya'da 4 arkadaşın 7 yıl önce bir araya gelerek çocuklar için ne yapabileceklerini düşünerek kurdukları 'Şehrin Çocukları' sosyal medya grubu, bugüne kadar binlerce çocuğun kalbine dokundu. Çocukların ayakkabı, mont, kırtasiye malzemesi, bayramlık gibi birçok ihtiyaçlarını karşılayan, isimleri, meslekleri, kim oldukları bilinmeyen ve bilinmesini de istemeyen gençler, bu bayramda da çocukları sevindirdi.

300 ÇOCUĞA BAYRAMLIK

'Bayramlığı olmayan çocuk kalmasın' sloganıyla yola çıkan gönüllüler hayırseverlerin de desteği ile kapı kapı dolaşıp 300 çocuğun bayramlığını dağıttı. Gönüllüler, "Mesleğimizin, ismimizin hiçbir önemi yok. Dünyada çocukların mutluluğundan daha güzel ne olabilir ki? Tek gayemiz onların yüzünde bir tebessüm olabilmek. Çok şükür bu bayramda hayırseverlerin desteği ile 300 çocuğumuzun bayramlıklarını alıp, dağıttık. Keşke daha çok çocuğumuzun yüzünü güldürebilsek. Biz bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Şehrin Çocukları olarak bu şehrin çocuklarını asla yalnız bırakmayacağız. Yeter ki onlar gülsün. Bizler ağabey ve ablaları olarak onların hep yanındayız" dedi.