Bravo Deniz! 10 yıldır sabırla uzattığı saçını kanser hastalarına hediye edecek

Lise 10. Sınıf öğrencisi Deniz İbrağim, 5 yaşından bu yana saçlarını hiç kesmedi. Saçlarının boyu ile baş başa büyüdüğünü de belirten Deniz, "Şu an boyum 1 metre 65 santim, saçım 1 metre 50 santim uzunluğunda. Saçım boyumdan 15 santim daha kısa durumda. 5 yaşımdan bu yana hiç kestirmedim saçlarımı ancak ilk bakışta uzaktan boyumla saçım aynı boyda gibi gözüküyor. Herkes koşarak gelip boyumu ve saçımın uzunluğunu soruyor. Ardından nasıl büyüttüğümü öğrenmek istiyor" dedi.

KANSER HASTALARINA BAĞIŞLAYACAĞIM

Üniversite sınavlarına hazırlanan Deniz İbrağim üniversitede tıp okumak istediğini bu idealle okulunda üniversiteye hazırlandığını söyledi. 10 yıldır özenle büyüttüğü saçlarını kanser hastalarına bağışlama kararı aldığını da belirten Deniz, "Saçlarımı kestirdiğimde kanser hastalarına bağışlayacağım. Kuaförler 1.5 metre uzunluğumdaki saçımdan en az 10 kanser hastasına peruk çıkabileceğini söyledi. Bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.