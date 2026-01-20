Bravo sana Osman Amca

Konyalı Osman Demirci (49), 10 yıl önce yola çıkarak kurduğu 'Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği' ile binlerce insanın hayatına dokunuyor. Demirci, bugüne kadar çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 20 bin aile ve 100 bin insana yardım elini uzattı. Çocukluğunda oyuncağı olmadığı için bunun içinde ukde olarak kaldığını söyleyen Osman Demirci, başka çocukların da bu durumda olabileceğini düşünüp 2016'da sosyal medyada bir grup kurdu. Zamanla çığ gibi büyüyen grup, 2017'de dernek olup Türkiye ve Afrika'nın birçok yerine giderek çocuklara oyuncak, ailelere gıda yardımı yapmaya başladı.

Kış şartlarında Konya'dan yola çıkarak Erzurum'un köylerine ulaşan Demirci, burada kar yağışı altında çocuklara oyuncak, mont, bot ve çeşitli hediyeler dağıttı. Karın kışın kendileri için sorun olmadığını belirten Demirci, "Bir metre kar olmuş, soğuk olmuş bunlar bizim için önemli değil. Bir çocuk güldüğünde bizim yüreğimiz ısınıyor. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz, Onların ayakları üşürken, vücudu üşürken biz yataklarımızda nasıl yatalım? Ağabey ve ablaları olarak onların yanında olmaya, minik yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz. Onlara giderkenki mutluluğumuzu kelimelerle tarif edemeyiz. O karlı yollar o kadar kolay aşılıyor ki bunu yaşayan bilir.Arkadaşlarımla birlikte yüreklere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.