Haberler Yaşam Haberleri Bravo Soner sana
Giriş Tarihi: 22.2.2023

Bravo Soner sana

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Bravo Soner sana
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda çalışan Soner Özkalender, 17 Ağustos Depremi'ne, 13 yaşındayken yaz tatili nedeniyle gittiği Sakarya'daki babaannesinin yanında yakalandı. Depremde çöken 10 katlı binada amcaları, halası, dedesi, babaannesi ile çok sayıda yakın arkadaşını kaybeden Özkalender, 38 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Enkazdayken Soner Özkalender'le uzun süre sohbet eden AKUT gönüllüsü Fatma Hoca, "Kurtulacaksın ve birlikte başka hayatlar kurtaracağız" diye moral verdi. Yakınlarımı toprağa verdikten sonra da "Ben de insanlara yardım edip hayat kurtaracağım" diye kendine söz verdi. Ardından, ne kadar yardım kuruluşu ve gönüllü alan kurum varsa hepsine başvurdu. Sonunda AFAD'da karar kılan Özkalender, bugünlerde o dönemde verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyor. AFAD gönüllüsü olarak Kahramanmaraş merkezde kurulan çadırkentin koordinasyonunu sağlayan ve diğer gönüllülere ağabeylik yapan Soner Özkalender (37), "Depremi duyar duymaz bir dakika bile tereddüt etmeden buraya geldim. İşimden olurum diye de düşünmedim.Çünkü, buradakileri en iyi ben anlarım. Depremin ilk iki gününde arama kurtarma çalışmasına katıldım, 22 kişiyi kurtardık. Onlar için ne yapabiliyorsam en iyisi yapmak için çabalıyorum. Tüm işler bitmeden de buradan ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
İnşaat işçisinin korkunç itirafları
Normale dönmeyin
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Bravo Soner sana
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA