Bravo Soner sana

AnkaraBüyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda çalışan Soner Özkalender, 17 Ağustos Depremi'ne, 13 yaşındayken yaz tatili nedeniyle gittiği Sakarya'daki babaannesinin yanında yakalandı. Depremde çöken 10 katlı binada amcaları, halası, dedesi, babaannesi ile çok sayıda yakın arkadaşını kaybeden Özkalender, 38 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Enkazdayken Soner Özkalender'le uzun süre sohbet eden AKUT gönüllüsü Fatma Hoca, "Kurtulacaksın ve birlikte başka hayatlar kurtaracağız" diye moral verdi. Yakınlarımı toprağa verdikten sonra da "Ben de insanlara yardım edip hayat kurtaracağım" diye kendine söz verdi. Ardından, ne kadar yardım kuruluşu ve gönüllü alan kurum varsa hepsine başvurdu. Sonunda AFAD'da karar kılan Özkalender, bugünlerde o dönemde verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyor. AFAD gönüllüsü olarak Kahramanmaraş merkezde kurulan çadırkentin koordinasyonunu sağlayan ve diğer gönüllülere ağabeylik yapan Soner Özkalender (37), "Depremi duyar duymaz bir dakika bile tereddüt etmeden buraya geldim. İşimden olurum diye de düşünmedim.Çünkü, buradakileri en iyi ben anlarım. Depremin ilk iki gününde arama kurtarma çalışmasına katıldım, 22 kişiyi kurtardık. Onlar için ne yapabiliyorsam en iyisi yapmak için çabalıyorum. Tüm işler bitmeden de buradan ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.