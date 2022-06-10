Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 10 Haziran 2022 Brent petrol varil fiyatı güncel

Brent petrol fiyatı ne kadar, 10 Haziran Brent petrol varil fiyatı düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar. İşte Brent petrol fiyatı 10 Haziran 2022
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.
Dün 124,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 122,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,34 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin petrol talebini düşüreceği beklentisi etkili oldu. Dün, Şanghay ve Pekin'in bazı bölgelerinde tekrar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve milyonlarca vatandaş için toplu test talep edildi. Şanghay'daki Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan yeni kısıtlamalar Çin'deki taleple ilgili endişeleri artırdı.
Uzmanlar, Kovid-19 vakalarında artışın durdurulamaması ve kısıtlamaların devam etmesi halinde Çin'de ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini öngörüyor.-
Öte yandan, ABD'de yaz döneminde artan yakıt talebi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun ham petrol üretimini istenilen seviyeye taşıyamaması, fiyatların düşüşünü sınırlıyor.
Grup, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıklamıştı. Uzmanlar, üretimdeki bu artışın küresel talebi karşılamakta yetersiz olduğunu kaydediyor.
Brent petrolde teknik olarak 122,85 ile 123,34 dolar aralığının direnç, 122,36 ile 121,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de beklenenden güçlü gelen mayıs ayı ihracat verileri de fiyatları destekliyor. Çin'in ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 arttı. Ülkenin Covid-19 salgınını kontrol altına almasının ardından ekonominin yeniden açılmaya başlaması ve gelen pozitif veriler, petrol fiyatlarını olumlu etkiliyor.
Ancak Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin uygulanacağına yönelik haberler fiyatları baskılıyor. Şehrin Minhang bölgesinde salgının yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında, vatandaşlara iki gün boyunca evde kalmaları çağrısı yapıldı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, üretim artışı kararına rağmen yeterli ek kapasiteye sahip olmamaları da arz tarafında endişelere neden oluyor.
Grup, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıklamıştı.