Brezilya Sırbistan final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı canlı yayın bilgileri hakkında araştırmalar sürüyor. Brezilya Sırbistan maçı bu akşam oynanacak ve kazanan, dünyanın en iyisi olarak anılacak. Sporseverler de Brezilya Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...