Brezilya Sırbistan final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı canlı yayın bilgileri hakkında araştırmalar sürüyor. Brezilya Sırbistan maçı bu akşam oynanacak ve kazanan, dünyanın en iyisi olarak anılacak. Sporseverler de Brezilya Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
BREZİLYA SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Brezilya Sırbistan voleybol maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak.
BREZİLYA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Brezilya Sırbistan voleybol maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
ABD İTALYA 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN?
ABD ile İtalya arasında oynanacak olan FIVB Dünya Şampiyonası üçüncülük maçı ise 15 Ekim Cumartesi günü 17.00'de oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.