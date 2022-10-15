Haberler Yaşam Haberleri Brezilya Sırbistan final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:24

Brezilya Sırbistan final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı bugün oynanacak. Filenin Sultanları ABD’ye 3-0 yenilerek çeyrek finalde veda ederken, Brezilya Sırbistan finale çıktı. Sporseverler Brezilya Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna bu sebeple yanıt arıyor. İtalya ABD üçüncülük müsabakası da bu akşam gerçekleşecek. Peki, Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı hangi kanalda? Brezilya Sırbistan maçı ne zaman? İşte detaylar...

Brezilya Sırbistan final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı canlı yayın bilgileri hakkında araştırmalar sürüyor. Brezilya Sırbistan maçı bu akşam oynanacak ve kazanan, dünyanın en iyisi olarak anılacak. Sporseverler de Brezilya Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

BREZİLYA SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya Sırbistan voleybol maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak.

BREZİLYA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Sırbistan voleybol maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

ABD İTALYA 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN?

ABD ile İtalya arasında oynanacak olan FIVB Dünya Şampiyonası üçüncülük maçı ise 15 Ekim Cumartesi günü 17.00'de oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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Brezilya Sırbistan final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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