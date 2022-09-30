Haberler Yaşam Haberleri Briç Nasıl Oynanır? Briç Nedir, Kaç Kişi İle Oynanır, Oyun Kuralları Neler?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:15 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:16

Briç Nasıl Oynanır? Briç Nedir, Kaç Kişi İle Oynanır, Oyun Kuralları Neler?

Briç nasıl oynanır sorusu, evinde iskambil kartları olanlar için bir merak konusudur. Briç nedir diyenler, birkaç kişi ile oynanan bir takım oyunu olduğunu bilmeleri gerekir. İskambil kartları ile oynanan oyunları sevenler, briç kaç kişi ile oynanır diye araştırır. Briç kuralları, tıpkı diğer kart oyunlarında olduğu gibi bilmeyenler için biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Briç nedir ve nasıl oynanır hakkında merak edilenler yazımızda…

Briç Nasıl Oynanır? Briç Nedir, Kaç Kişi İle Oynanır, Oyun Kuralları Neler?

Briç nedir diye soranlar için bu, bilişsel becerilerin kuvvetlenmesine ve keyifli vakit geçirmeye yardımcı bir iskambil oyunudur. Kart oyunları oynamayı sevenler, fakat bu oyunu bilmeyenler briç nasıl oynanır sorusuna cevap arar. Tek kişinin oynaması mümkün olmadığı için briç kaç kişi ile oynanır diye de merak edilebilir. Dikkat edilmesi gereken noktalar olduğu için briç kuralları nedir diye araştırılmalıdır. İşte briç ile ilgili detaylar…

Briç Nasıl Oynanır?

Briç, ilk olarak Fransa'da popüler olmaya başlamış ve daha sonra tüm dünyaya yayılmış bir kart oyunudur. Oynamak için 52 kartlık bir desteye ihtiyaç vardır. Her oyuncuya 13 tane kart dağıtılır ve her oyunda 13 el kazanılması şarttır. İki kişiden oluşan iki takım vardır ve toplamda 4 kişi ile oynanır. Deklaran, çiftler arasında oyunu oynayan kişiye verilen addır. Deklaranın ortağı ise "dummy" olarak ifade edilir. Diğer oyuncular ise savunmacı olarak adlandırılır. Bazı nedenlerden dolayı kimileri için zor olsa da, temel kurallar ve yabancı terimler öğrenildikten sonra oynaması oldukça kolay ve eğlencelidir. Başlangıçta, briç kuralları basittir, sonra yavaş yavaş daha karmaşık hale gelir. Teklif verme ve puanlama, yeni başlayanların ve hatta tecrübeli oyuncuların kafasını karıştırabilir. Tüm kuralların eksiksiz bir şekilde dikkate alınması gerekir. Briç, kart oyunu ve deklarasyon olmak üzere iki aşamadan meydana gelir.

Briç Oynamak İçin Neye İhtiyaç Var?

Briç öğrenmeye karar verenlerin, temel olarak aşağıdaki materyallere ihtiyacı vardır. Bunlar:

  • 4 oyuncu (ikişer takımlar halinde)
  • 52 kartlık bir deste
  • Bir puan kartı
  • Not tutmak için kağıt
  • Tecrübeli oyuncular özellikle Turnierbridge oynuyorlarsa, kartların yerleştirildiği bölmeler olan teklif kutularına ve "Panolara" da ihtiyaç vardır.

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Briç Nasıl Oynanır? Briç Nedir, Kaç Kişi İle Oynanır, Oyun Kuralları Neler?
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